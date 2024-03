Eindelijk duidelijkheid: Liempde krijgt een Boon’s Markt op de plek van Coop

do 7 mrt, 14:12

De kogel is door de kerk. Na een flinke verbouwing opent woensdag 1 mei Boon’s Markt de deuren in het pand aan de Nieuwstraat 59 in Liempde. Inwoners hoeven niet meer te vrezen voor het verdwijnen van een supermarkt in hun dorp.

Op dit moment is de Coop nog in het pand gevestigd, maar die gaat woensdag 13 maart definitief dicht. Het contract met pandeigenaar Annette Bakx loopt pas 1 april af, maar de winkel moet leeg opgeleverd en sluit daarom al eerder.

Lange tijd zaten inwoners van Liempde in onzekerheid over het wel of niet behouden van een supermarkt voor het dorp. Velen zagen de leefbaarheid al achteruit hollen als er geen grootgrutter meer zou zijn. Ook voor de medewerkers van de Coop was er lange tijd onduidelijkheid. Maar met de komst van Boon’s Markt blijft hun baantje bestaan, zij het onder een andere vlag.

Voor de nieuwe winkel open gaat, wordt er eerst nog flink verbouwd. Zo wordt het pand geïsoleerd en de vloer en inventaris vernieuwd. Ook krijgt het pand een geheel nieuwe voorpui. Zo moet de winkel een stuk energiezuiniger worden. Er komt tevens een overkapping voor de winkelwagentjes. Die komt op de plek van de fietsenrekken aan de voorzijde, naast de boom.

Ron Tholen wordt namens Boon’s Markt de nieuwe manager in Liempde. Hij heeft ervaring met winkels in kleine kernen, want hij runt een soortgelijke zaak ook in Wintelre: ,,We maken er een eigentijdse supermarkt van. De nieuwe Boon’s Markt moet voor iedere Liempdenaar een plek worden waar zij niet alleen hun boodschappen kunnen halen, maar elkaar ook kunnen ontmoeten.”

De werkzaamheden kosten een paar weken tijd. De heropening staat gepland voor woensdag 1 mei.