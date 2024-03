Autotoer Lions ten bate van seniorenvervoer

wo 6 mrt, 12:00

Met bijzondere auto’s het Brabantse land doorkruisen. Zo kleedt Lionsclub Dommel & Aa zondag 21 april haar jaarlijkse toertocht voor het goede doel in. De opbrengst is bestemd voor Seniorenvervoer Boxtel.

De organisatoren beloven volop afwisseling en uitdaging. Ze verwachten de deelnemers in een bijzondere auto. Dat kan een oldtimer zijn, maar ook een speciale ‘jongere’ auto.

De tocht start om 10.00 uur bij Premium Classics (voorheen autobedrijf Van den Brandt) op Boseind (bedrijventerrein Ladonk) in Boxtel. Onderweg genieten de equipes van een lunch en borrel. De prijsuitreiking, eveneens met borrel, vindt na afloop plaats bij restaurant Lseven in wandelpark Molenwijk. Aanmelden kan via www.lionsclubdommelenaa.nl. Deelname kost 175 euro per equipe van twee personen.

Seniorenvervoer Boxtel is een particuliere autodienst van vrijwilligers. Zij helpen mensen van 55 jaar en ouder die zelf niet kunnen en mogen autorijden om hun sociale contacten te onderhouden en op die manier langer zelfstandig blijven wonen.