Teun Toebes te gast in bibliotheek bij Koffie met Kennis

8 minuten geleden

Ontmoeting en samen ervaringen delen over onderwerpen en gedachten die jou bezighouden: dát is Koffie met Kennis. De gratis bijeenkomst vindt elke derde dinsdag van de maand plaats in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel. 19 maart is zorgvernieuwer Teun Toebes tussen 10.00 en 12.00 uur te gast.

Toebes (Best 1999) strijdt voor betere zorg aan mensen met dementie. Drie jaar woonde hij op een gesloten afdeling met deze doelgroep en schreef daar het boek VerpleegThuis. Daarnaast kwam vorig jaar zijn documentaire Human Forever uit. Daarin onderzoekt Toebes hoe andere landen omgaan met mensen met dementie. Over deze zoektocht schreef hij ook een boek samen met Jonathan de Jong: Een wereld te winnen. Tijdens Koffie met Kennis deelt hij zijn inspirerende verhaal.

AANMELDEN

Koffie met Kennis is een samenwerking van de bibliotheek, seniorenvereniging Boxtel en welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden via www.huis73.nl of e-mail: boxtel@huis73.nl. Koffie met Kennis ontvangt dit seizoen ook nog Frans Kapteijns, Brenda Dreesen, Hettie van der Ven, Steffie van den Oord, Heemkunde Boxtel en David van Bodegom.