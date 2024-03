Te veel WOZ-bezwaren in Boxtel, belastingaanslag komt later

35 minuten geleden

De envelop met de aanslag voor de gemeentelijke belastingen valt in Boxtel pas eind april in de bus. Dat komt door de vele bezwaren op de WOZ-waarde die vorig jaar zijn ingediend, veelal via de zogeheten no cure, no pay-bureaus (NCNP).

Het verwerken en bepalen van de lokale belastingen wordt binnen fusiebedrijf MijnGemeenteDichtbij voor zowel Boxtel als Sint-Michielsgestel gedaan. Vorig jaar lieten ambtenaren al weten 2.700 bezwaren te hebben ontvangen, tegenover 800 in 2022. Dat was zo’n forse stijging en zorgde voor zoveel werk dat niet alle verzoeken op tijd verwerkt konden worden. Dat zorgde voor een flinke kostenpost: in totaal 328.000 euro.

Het overgrote deel van de bezwaren werd gedaan door NCNP-bureaus. Deze leven van de juridische vergoedingen die gemeenten moeten afdragen als een beroep wordt gehonoreerd: gemiddeld 600 euro per keer, volgens Boxtel. Gemeenten bekostigen dit uit de onroerend zaakbelasting (ozb). Maar als burgers zelf bezwaar maken tegen de WOZ-waardering, hoeft een gemeente geen proceskosten te betalen.

BETALEN

Omdat er zoveel brieven verwerkt moesten worden, krijgen de ambtenaren het niet voor elkaar om de nieuwe WOZ-waarden en tarieven van de onroerendezaakbelastingen voor de wettelijke termijn van eind februari vast te stellen. Dat kan nu pas op z’n vroegst in april. Van de in totaal 342 Nederlandse gemeenten zijn er vijf die de wettelijke deadline van eind februari niet halen, waaronder dus Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Door de vertraging schuift overigens ook de betalingstermijn op. Deze loopt normaal in tien maanden van maart tot en met december, maar vindt nu plaats van mei dit jaar tot en met februari 2025.

BETREKKEN

Het ministerie van Financiën kondigde vorig jaar maatregelen aan tegen de handelswijze van de NCNP-bureaus. Maar die regels treden pas in 2025 in werking. Door inwoners meer te betrekken bij de totstandkoming van de WOZ-waarde, hoopt MGD het aantal bezwaren te verminderen. Ook wil zij burgers medeverantwoordelijk maken voor het aanleveren van de objectgegevens, die nodig zijn om de waarde van hun woning te kunnen bepalen.