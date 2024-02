‘Zo ervaar je pas écht waar mensen met dementie tegenaan lopen’

Een van de deelnemers aan de workshop in Sint-Ursula maakt via een VR-bril kennis met de belevingswereld van iemand met dementie.

Mantelzorgers helpen om begrip te krijgen voor de wereld waarin mensen met dementie leven. Dat is waar stichting Alzheimer Nederland en bureau WoonWijs van welzijnsorganisatie ContourdeTwern (onder meer) voor ijveren in Boxtel. Een zogeheten VR-bril blijkt daarbij een praktisch hulpmiddel. ,,Het was een bizarre ervaring.”