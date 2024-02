Verborgen verleden: Alexander Pechtold heeft Boxtelse wortels

za 24 feb, 08:00

In het televisieprogramma Verborgen verleden van de NTR, vanavond om 20.38 uur te zien op NPO2, staat oud-politicus Alexander Pechtold (D66) centraal. Zijn vader is geboren in Boxtel.

De grootouders van Pechtold liggen in Boxtel begraven. Tot in de jaren zestig was aan de Molenstraat 5 de firma R. Pechtold en Zoon gevestigd, een sanitair- en loodgietersbedrijf. Tijdens het televisieprogramma zal Boxtel dus hoogstwaarschijnlijk voorbij komen. Verborgen verleden wordt herhaald op zondag 25 februari om 14.08 uur op NPO2 en dinsdag 27 februari om 14.15 uur, eveneens op NPO2.