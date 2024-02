Opvang van tien Oekraïners in Lennisheuvel

In deze woning aan de straat Lennisheuvel worden binnenkort tien Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

In de woning Lennisheuvel 68 worden maximaal tien Oekraïners opgevangen. De eigenaar van het pand verhuurt het aan de gemeente Boxtel. De komende weken vinden er nog aanpassingen plaats in het huis. In april moeten de eerste oorlogsvluchtelingen er hun intrek nemen.