Actiegroep van Vrilkhoven in landelijk verbond

do 22 feb, 13:00

De bezorgde inwoners van de Liempdse buurtschap Vrilkhoven die al een jaar ageren tegen de bouw van een wooncomplex voor 400 arbeidsmigranten, gaan op landelijk niveau samenwerken. Bewonersgroepen uit elf gemeenten waar dezelfde problemen spelen vormen samen de stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie.

Het doel van de stichting is om op nationaal niveau mee te kunnen praten in het debat over de problemen rond arbeidsmigratie. ,,Wij formuleren standpunten over landelijke, regionale en lokale wetgeving. We willen gemeentebesturen ondersteunen in hun besluitvorming door hen een volledig overzicht te bieden van de bredere maatschappelijke en ethische gevolgen op lange termijn”, laat woordvoerder Marly van Leeuwen van de Liempdse actiegroep weten.

De nieuwe stichting overhandigt dinsdag 27 februari een petitie aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee wil zij laten zien dat de grenzen zijn bereikt van de industrie die gebruik maakt van arbeidsmigranten. In het stuk staan volgens Van Leeuwen ook aanbevelingen om beleid op arbeidsmigratie aan te passen.