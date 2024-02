Voorstel over gratis nieuws voor minima strandt in gemeenteraad

Boxtelse minima gratis toegang geven tot nieuwsmedia. Dit voorstel van zes politieke partijen kan op sympathie rekenen, maar voorlopig begint het college van B en W er niet aan. Ze vreest voor haar onderhandelingspositie in de discussie die momenteel loopt met het bedrijf Boxtel Mediacentrum over publicatie van gemeenteberichten in DeMooiBoxtelKrant.