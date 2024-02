De spoorbaan van Boxtel naar Tilburg in de dubbele overweg is gesloten vanwege een gaslek.

Esch door grote stroomstoring even in het donker

do 8 feb, 10:11

Een flink deel van Esch zat gisteravond een paar uur zonder stroom. Door een storing viel de elektriciteit uit bij zo’n 52 huishoudens.

Rond kwart over tien ‘s avonds sprongen in veel huizen de lampen en televisie uit. Daardoor was het ineens aardedonker in het dorp. Netbeheerder Enexis kwam direct in actie om het euvel te verhelpen. Tussen half twaalf en middernacht had iedereen weer stroom.

Het probleem was volgens Enexis een ‘spontane storing’. De meeste mensen hadden er geen last van. Bij supermarkt Spar zorgde de stroomuitval wel voor wat problemen. Zo was de oven kapot en gingen vanmorgen de schuifdeuren niet open.