112: motorrijder gewond na ongeval A2 bij Liempde

46 minuten geleden

Een motorrijder is gistermiddag gewond geraakt op de invoegstrook bij tankstation Velder op de rijksweg A2. Onduidelijk is hoe het ongeval, dat om kwart over vijf plaatsvond, heeft kunnen gebeuren. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De invoegstrook werd tijdelijk afgesloten.