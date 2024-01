Opening Liduina in 2019.

Groene vingers gezocht voor beleeftuin Liduina

21 minuten geleden

De beleeftuin bij Liduina wordt vrijdag 15 maart klaargemaakt voor het voorjaar. De huidige vrijwilligersgroep kan extra groene vingers goed gebruiken.

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM), eigenaar van locatie Liduina, doet een oproep aan vrijwilligers die op 15 maart tussen 10.00 en 16.00 uur hun handen vies willen maken. In aanloop naar de lente moet er altijd extra veel werk worden verricht in de tuin, weet de Boxtelse Dorien Habraken, werkzaam bij ZGEM. ,,Hiervoor hebben we al een aantal fijne vrijwilligers. Vorig jaar liepen zij echter achter de feiten aan vanwege het extra werk voor het voorjaar, zoals schoffelen en onkruid wieden. De mensen die meehelpen, zijn al op leeftijd.”

OASE

Dus meer hulp is welkom. De beleeftuin werd in 2019 gerealiseerd op initiatief van gepensioneerd gerontoloog Diny Stolvoort van de stichting Licht Op Groen Voor Kwetsbaarheid. Door de pluktuin, wildbloemen, diverse (rolstoelvriendelijke) wandelpaden en diverse fruitbomen kunnen de bewoners van Liduina in de groene oase genieten met hun naasten en personeel.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden kan bij Habraken: dorien.habraken@zgem.nl of 06-29 33 15 23.