OM eist 10 maanden cel tegen Boxtelse rijinstructeur

di 23 jan, 09:01

Een nu 51-jarige rijinstructeur uit Boxtel kreeg zes jaar geleden een relatie met zijn destijds 17-jarige leerling uit Eindhoven. Die verwijt hem nu misbruik van haar te hebben gemaakt.

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren voor de rechtbank in Den Bosch tien maanden celstraf tegen de man, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De verdachte ging niet in op de beschuldigingen van zijn ex. Die zou, toen de relatie begon, in een depressie verkeren na de scheiding van haar ouders. De rijinstructeur had eerder een relatie met de moeder van zijn leerling.

Op 5 februari volgt de uitspraak.