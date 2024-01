Flitspaal bij dubbele overweg

vr 19 jan, 10:28

ProRail en het Openbaar Ministerie (OM) gaan een flitspaal plaatsen bij de dubbele overweg. Wie in de toekomst toch nog snel de oversteek waagt terwijl de lichten al knipperen, wordt automatisch op de bon geslingerd. De boete bedraagt maximaal 280 euro.

De spoorwegbeheerder en het OM willen de camera’s op veertig plekken in Nederland plaatsen. Recent is een proef in de Utrechtse plaats Bunnik afgerond, daar worden nu ook boetes uitgedeeld.

Het is al verboden om een spoorweg over te steken zodra de rode lampen knipperen. ,,Er zijn regelmatig boetes gegeven aan weggebruikers die het stopsein negeren, maar hiervoor waren boa’s op locatie nodig”, reageert ProRail in een persverklaring. De samenwerking met OM moet de ‘levensgevaarlijke acties een halt toe roepen’, tijd dus voor een permanent controlemechanisme.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geld beschikbaar gesteld voor de handhavingsmaatregel, in februari wordt ermee gestart. Of de flitscamera dan ook in Boxtel al werkt, is nog onduidelijk. ProRail moet een en ander nog afstemmen met gemeentes. ,,Iedere overweg en verkeerssituatie is anders. Daarom wordt er per gemeente en per overweg een unieke aanpak opgesteld”, aldus ProRail.

BOETES

Automobilisten, motorrijders en vrachtwagenchauffeurs betalen 280 euro als ze de fout in gaan. Brom- en snorfietsers kunnen bij een overtreding rekenen op een sanctie van 190 euro. Regiodirecteur Harro Homan van ProRail benadrukt echter dat het uitdelen van boetes niet het doel is: ,,Het negeren van de spoorweginstallatie leidt tot levensgevaarlijke situaties. We weten dat flitscamera’s dan werken: bij een eerdere proef in Hilversum is na een half jaar het aantal overtredingen met 50 procent afgenomen. Daar doen we het voor.”

Voor de overwegen zijn speciale camera’s nodig, de afgelopen periode zijn deze getest. Het systeem analyseert de beelden en slaat deze bij een mogelijke overtreding op. Buitengewoon opsporingsambtenaren bekijken vervolgens de opname. Als een kenteken zichtbaar is, krijgt de bestuurder een bekeuring thuisgestuurd via het Centraal Justitieel Incassobureau.