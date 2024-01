PHS-plannen kosten Boxtel 4,5 miljoen extra

Het forse tekort voor het maatregelenpakket PHS is gedekt. Het gros komt op rekening van het Rijk en de provincie. Voor Boxtel blijft nog altijd 4,5 miljoen euro over.

Het financiële gat van 22,5 miljoen euro in de begroting van PHS Boxtel is voorlopig gedicht. De gemeente hoeft ‘slechts’ 4,5 miljoen bij te leggen. De provincie (6,75 miljoen) en het Rijk (11,25 miljoen) betalen de rest. ,,We zijn er nog lang niet, maar we kunnen nu in elk geval vooruit”, aldus wethouder Fred van Nistelrooij.