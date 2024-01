Defensie wil pijpleiding voor kerosine vervangen

ma 15 jan, 17:11

De kerosinepijpleiding die Boxtels grondgebied doorkruist, wordt vervangen. Defensie gaat een grotere aanleggen op verzoek van de Navo. Woensdag 31 januari tussen 19.00 en 21.00 uur wordt een informatieavond gehouden in het Essche dorpshuis De Es.

De vervanging wordt aangegrepen om een betere plek te vinden voor de pijpleiding. Binnen de bebouwde kom van Boxtel ligt deze langs het spoor en in het verlengde daarvan bij de Esschebaan.

Hoe de buis uiteindelijk moet lopen, staat nog niet vast. De nieuwe ligging valt in ieder geval binnen het vastgestelde zoekgebied (zie kaart). Dit beslaat onder andere Esch en omgeving, maar ook een deel van natuurgebied Kampina en buurtschappen Kinderbos, Roond en Tongeren. Later dit jaar worden perceeleigenaren gevraagd voor een gesprek aan de keukentafel. De inloopavond in Esch op 31 januari wordt gebruikt om uitleg te geven over de onderzochte alternatieven.

De huidige pijp is zeventig jaar geleden aangelegd tussen Best en de Utrechtse buurtschap Lopikerkapel nabij Nieuwegein. Die wordt gebruikt om onder een druk van tachtig bar kerosine naar militaire vliegvelden te kunnen pompen. Projectleider Robert-Jan Niewenhuis sprak afgelopen september via de Defensiekrant de verwachting uit dat de werkzaamheden op zijn vroegst in de tweede helft van 2026 kunnen beginnen.



Defensie wil de pijpleiding voor kerosine vervangen. Het rode deel markeert het zoekgebied voor de nieuwe buis, de paarse lijn illustreert het huidige traject. - eigen collectie.

NAVO

De behoefte aan brandstof is toegenomen bij de krijgsmacht en zijn ondersteunende organisaties, maar ook bij de Navo-bondgenoten. Defensie legt daarom een kerosineleiding aan met een grotere diameter: die van de huidige is 17 centimeter, die van de nieuwe 28.

MILIEUEFFECTEN

Deze week wordt ook de zogeheten conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) gepubliceerd in de Staatscourant en aansluitend in lokale media. Dit is het onderzoeksvoorstel voor de milieueffecten. Meer informatie op www.defensie.nl/pijpleiding.

Het vervangingsplan staat los van de zogeheten Delta Rhine Corridor. Dat is een project van de Gasunie om zes busleidingen voor waterstof, gelijkstroom en diverse gassoorten aan te leggen tussen Rotterdam en Geleen. Wel kruisen de projecten elkaar in de gemeente Boxtel waardoor werkzaamheden op enig moment op elkaar afgestemd moeten worden. Het Rijk is verantwoordelijk voor beide plannen.



Het deel van het tracé van de buizenleiding Delta Rhine Corridor dat door de gemeente Boxtel loopt. Dit plan staat los van het vervangen van de kerosinepijpleiding, maar omdat beide projecten elkaar in de gemeente Boxtel kruisen, moeten werkzaamheden op elkaar worden afgestemd. Afbeelding: Gasunie.