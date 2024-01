Afvalberg bij Beiaard irriteert de bewoners

Ook op dagen dat de gemeente geen huisvuil ophaalt, wordt afval op de hoek Mgr. Bekkersstraat-Duinendaal geplaatst. Het is de bewoners van appartementencomplex De Beiaard een doorn in het oog.

De bewonersvereniging van De Beiaard, het winkel- en appartementencomplex tussen de Clarissenstraat en Mgr. Bekkersstraat in Boxtel, ergert zich aan de opeenhoping van vuilniszakken, papier en andere rotzooi. Het afval stapelt zich op bij de vaste inzamelplek gelegen op de hoek Mgr. Bekkersstraat-Duinendaal. Klagen hierover bij de gemeente Boxtel helpt niet volgens de bewoners, hoewel daar in het gemeentehuis anders over wordt gedacht.