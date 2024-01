Lennisheuvel luidt 2024 in met frisse wandeling

do 11 jan, 07:00

Geen nieuwjaarsduik in Lennisheuvel, de inwoners hielden het bij een wandeling om 2024 in te luiden. Zondag gingen de deelnemers op pad. Na afloop van de excursie met gidsen wachtte hen een lunch in dorpshuis Orion. Voor de activiteit was er tevens aandacht voor zonnevelden.

De gemeente Boxtel heeft zoals bekend een plan om nabij Lennisheuvel drie zonneparken mogelijk te maken. Dat zorgde in juni voor grote ophef in het dorp. Inmiddels is een werkgroep van dorpsbewoners bezig informatie te verzamelen over de velden, de aanleg daarvan, de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen het stroomnet en andere zaken die met de duurzame energie te maken hebben. Dit om in gesprekken met de gemeente goed beslagen ten ijs te komen. Zondag gaf de werkgroep voorafgaand aan de wandeling uitleg over waar ze mee bezig is.

Overigens is lang niet zeker of de zonneparken er komen, gezien de maatregelen die demissionair minister Hugo de Jonge eind oktober nam. Hij wil geen panelen op natuur- en landbouwgrond. Daarnaast is er vooralsnog de komende jaren te weinig netwerkcapaciteit om Boxtelse zonnevelden aan te sluiten.

ZO DROOG MOGELIJK

Na de koffie en de presentatie vertrokken drie groepen, elk onder begeleiding van een gids, voor een frisse nieuwjaarsexcursie door de groene omgeving van het dorp. Jan Coolen namens de organisatie: ,,De gidsen hebben geprobeerd zo droog mogelijke routes te volgen. Vrij uitdagend gezien de nattigheid overal, maar de wandelingen prima verlopen.”

Zo’n tachtig inwoners van Lennisheuvel hadden zich aangemeld voor de lunch. Coolen: ,,Ongeveer van hen zestig hebben ook meegedaan aan de wandeling.” Zij hoefden niet met honger naar huis.