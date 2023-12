‘Salonta staat nu op eigen benen’

Jos Geerts (links) poseert met medebestuurslid Wim van den Nieuwenhof in de Peterschool. Het tweetal reisde in november naar Salonta om enkele projecten af te ronden.

Missie volbracht. Met die woorden blikt Jos Geerts terug op zijn laatste werkbezoek aan Roemenië. De voorzitter van stichting Boxtel-Salonta zette vorige maand een punt achter de laatste werkzaamheden in de ‘zustergemeente’, die sinds de val van het IJzeren Gordijn in 1989 door een groep bevlogen Boxtelaren is omarmd. ,,Alle projecten die met Boxtelse steun zijn opgezet, staan als een huis en zijn nu in goede Roemeense handen.”