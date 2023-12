Sint-Janspontje uit de vaart, waterpeil zakt op veel plekken

do 28 dec., 17:25

Varen op rivier de Dommel mag nu even niet. Ook het Sint-Janspontje is daardoor tijdelijk niet in gebruik. Intussen zakt op veel plekken het waterpeil en staan de pompen uit of deze worden uitgezet.

Vanwege het hoog water geldt er een vaarverbod waardoor voetgangers ook niet met het trekpontje de Dommel mogen oversteken. Dat verbindt de Dommelsteeg aan de kant van de kern Liempde met de Hoevedreef aan de zijde van buurtschap Kasteren. De gemeente heeft de veer tijdelijk uit de vaart genomen.

Intussen is op veel plekken in het werkgebied van waterschap De Dommel aan het zakken. Waar dat nog niet gebeurt, blijft de stand stabiel, waardoor de meeste pompen uitstaan of vandaag worden uitgezet. ,,Uit voorzorg laten we ze wel staan”, meldt het overheidsorgaan.