La Moustache doneert honderd kerstpakketten aan Voedselbank

51 minuten geleden

Tal van organisaties laten hun kerstpakketten samenstellen door het Boxtelse familiebedrijf La Moustache. Zelf schonk de onderneming vanwege het vijftigjarig bestaan honderd kerstpakketten aan de lokale voedselbank.

In september meldde directeur Pieter Ophof al dat hij voor elke kerstorder een pakket zou doneren aan de voedselbank. Dat was tijdens een interview waarin deze krant aandacht besteedde aan het gouden jubileum van het ook in relatiegeschenken en bedrijfskleding gespecialiseerde bedrijf. Dat werd in 1973 opgericht door Ophofs ouders Steph en Henriëtte.

,,Tijdens de drukke kerstperiode kregen we veel opdrachten. Zo zijn tal van medewerkers en klanten van lokale bedrijven verrast met door ons samengestelde kerstpakketten. En nu willen we in Boxtel nog eens zo’n honderd gezinnen verrassen”, meldde Ophof vorige week toen hij honderd dozen bij de Voedselbank afleverde. Klanten reageerden volgens hem werd enthousiast op de jubileumactie. Sommige van schonken ook zelf nog een extra pakket.

Uiteindelijk bleef de teller net onder de honderd steken. Desalniettemien leverde Ophof vlak voor kerst tweemaal vijftig dozen af bij distributiecentrum aan de Achterberghstraat. En daar blijft het niet bij. Want in januari worden ook de restpartijen daar afgegeven. ,,Zodat niets verloren gaat”, aldus de directeur van La Moustache. ,,Immers, wij gaan wij voor nog minimaal vijftig jaar werkplezier in Boxtel.”

Tijdens het jubileumjaar dat nu wordt afgesloten hield La Moustache verschillende ludieke acties.

q Directeur Pieter Ophof (links) van La Moustache schonk kort voor kerst honderd kerstpakketten aan de voedselbank. Vrijwilliger Herman van der Kamp nam ze in ontvangst. Foto: eigen collectie.