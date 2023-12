Kwelwater: kelders en straat blank

De Rozenhofstraat in Liempde staat blank. Daar kunnen liefhebbers bijna kanovaren.

De brandweer heeft het deze dagen druk in de gemeente Boxtel. Niet met het blussen van branden, maar met het wegpompen van kwelwater. Zaterdag stond de kelder van grand café Rembrandt aan de Rechterstraat blank en zondag bleek er wateroverlast in een woningen aan de Spankerstraat in Esch.