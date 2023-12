Kerst ook moment voor liefdevolle herinneringen

45 minuten geleden

In het pand aan Markt 17 wordt morgenmiddag om 15.00 uur een speciale kerstboom ontstoken. Een met namen van dierbaren die niet meer onder ons zijn. Kerstmis is ook een moment van gedenken, aldus initiatiefnemer Bert Jongeneel, eigenaar van Jongeneel Uitvaartdiensten.

In samenwerking met herinneringbewaarster Daisy Renders, rouwbegeleidster Mirjam van Schijndel, afscheidsbegeleidster Carola Bekkers en Noortje Schellekens van Longlasting memories biedt Jongeneel mensen de gelegenheid liefdevolle verhalen te delen. Vandaag, zaterdag 23 december van 15.00 tot 19.00 uur en morgen, zondag 24 december van 12.00 tot 15.00 uur worden bezoekers gastvrij ontvangen met koffie, thee en warmte. Ook gisteren konden mensen in het pand aan Markt 17 terecht. ,,Juist nu is het gemis van een naaste voelbaar”, aldus Jongeneel. ,,Een stoel aan de kerstdis blijft leeg.”

VERBONDENHEID

Wie wil, mag een houten figuurtje met een naam erop in de kerstboom hangen, ter herinnering aan gestorven dierbaren. ,,Het gaat om verbondenheid. De feestmaand die om samenzijn en gezelligheid draait, kan ook moeilijk zijn. Wij hebben een stemmige plek gecreëerd waar bezoekers in alle rust hun verhaal kwijt kunnen.”

De initiatiefnemers denken al na over een vervolg. Ideeën zijn er genoeg om het evenement uit te breiden. Jongeneel: ,,Het is even kijken hoe deze eerste editie verloopt.”