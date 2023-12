‘Verkeerssituatie Langenlindenhuis niet veilig’

Aan de Marie Gijsenstraat wordt momenteel gewerkt. De aansluiting richting Langenlindenhuis waar de VVD vragen over stelde, bevindt zich vlakbij de lantaarnpaal.

Vanaf de parkeerplaats van het Langenlindenhuis aan de Marie Gijsenstraat 2 met de fiets richting Bosscheweg rijden is omslachtig. Volgens de Boxtelse VVD-fractie is de verkeerssituatie daar niet erg veilig. Raadslid Lisa Somers stelde er tijdens de raadsvergadering vorige week vragen over.