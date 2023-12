Hulptransport voor Oekraïne vraagt sponsors

di 12 dec., 13:00

Stichting Hulp voor Oekraïne in Vught staat al sinds het begin van de oorlog onvermoeibaar klaar voor de getroffenen in het Oost-Europese land. Voor de dertigste keer wordt een vrachtwagen met hulpgoederen verzonden. De congregatie van Onze Lieve Vrouw van Afrika in Boxtel, beter bekend als de witte zusters, roept mensen op het transport te sponsoren. Elke kilometer die wordt afgelegd, kost 1,11 euro.

De hulpgoederen voor de dertigste vrachtwagen staan ingepakt. Hierbij zitten onder andere 146 bananendozen met eten van een succesvolle supermarktactie die de Vughtse Lions- en Rotaryclub Vught hielden. Ook 48 mooi versierde schoenendozen, gevuld met cadeautjes voor kinderen, maken onderdeel uit van de lading die naar Rivne wordt gebracht. Van daaruit worden de spullen verdeeld over plekken waar ze het meest nodig zijn, zoals Bachmoet, Cherson en Charkiv. De transportkosten zijn de afgelopen maanden drastisch gestegen en daarom zijn sponsors erg welkom, aldus de witte zusters die in Molenhof wonen.

Doneren kan via www.hulpvooroekraine.nu/geld-doneren. Contante giften kunnen worden ingeleverd bij het sorteercentrum van de hulporganisatie aan de Esscheweg 105 in Vught. Dat is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. Van zondag 24 december tot en met maandag 1 januari is het sorteercentrum gesloten.