Oud-personeel brandt kaarsjes bij afscheid Liduinaziekenhuis

Nel van Doorn schreef in 2017 een boek over de historie van het Boxtelse Liduinaziekenhuis. Ook zij ontstak afgelopen zondag een kaarsje bij de afscheidsbijeenkomst van oud-personeel.

Zo’n twintig oud-medewerkers van het voormalige Liduinaziekenhuis in Boxtel hebben zondag tijdens een viering in zaal De Vorsenpoel herinneringen opgehaald. Het gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Navraag door onze redactie bij Zorggroep Elde Maasduinen over wanneer de sloop daadwerkelijk start, leverde deze week geen antwoord op.