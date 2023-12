Centrum Liempde ontvangt Brabants Centrum dag later

do 7 dec., 16:36

Vanwege het onverwacht uitvallen van een bezorger krijgen abonnees van Brabants Centrum wonende in het centrum van Liempde pas een dag later de krant. Het was helaas niet meer mogelijk om op zeer korte termijn een vervanger te regelen. Daarom valt de papieren krant vrijdagmiddag in de bus.

Mocht er vrijdagmiddag onverhoopt nog geen editie op de deurmat liggen, dan kunnen lezers een e-mail sturen naar bc@brabantscentrum.nl of duidelijk straatnaam en huisnummer inspreken via het telefonisch antwoordapparaat: (0411) 67 25 13.

Natuurlijk is het wel gewoon mogelijk om de krant van deze week digitaal te lezen via de BC-app. Deze is gratis te downloaden in de Google Play Store of Apple App Store.