‘Geen 40-tonners door Boxtels mooiste straatje’

Buurtbewoners van de Oude Kerkstraat en Clarissenstraat sturen elkaar regelmatig berichten over (vracht)verkeersperikelen.

Het is een lastig hoekje, dat van de Clarissenstraat met de Oude Kerkstraat in hartje Boxtel. De gemeente stuurt op vrijdag vanwege de weekmarkt onder andere vrachtverkeer via het weggetje richting de Petrusbasiliek. Matthijs Swagten en andere buurtbewoners zien het graag anders.