Wethouder: nóg een dassenburcht in Boxtel, maar dan bij VLK...

Het is puur toeval, maar recent is nóg een dassenburcht gevonden op een belangrijk verkeerstraject in de gemeente Boxtel. Het grote verschil met die onder het spoor tussen Boxtel en Liempde: dit stukje infrastructuur ligt er nog niet. De burcht is namelijk aangetroffen op het terrein waar de toekomstige Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg moet komen.