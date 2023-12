Minder treinen door nieuwe dassenburcht onder spoor bij Boxtel

di 5 dec., 11:53

In het talud nabij de spoorfly-over tussen Boxtel en Liempde is een dassenburcht ontdekt. Om de kans op verzakking te voorkomen laat ProRail treinen minder hard rijden op dit deel van het traject tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat dassen problemen veroorzaken op het spoor bij Boxtel.

Twee weken geleden kreeg spoorbeheerder ProRail de dassenburcht in beeld. Inspecteurs ontdekten elf verschillende gangen onder het spoor en houdt nog rekening met verschillende andere verblijven van de beschermde dieren. ,,Het gaat hier om actieve dassen en de graverij gaat door. We sluiten niet uit dat extra maatregelen nodig zijn en het treinverkeer mogelijk stil komt te liggen”, laat ProRail weten.

ONTMOEDIGEN

Er vindt momenteel onderzoek plaats om te kunnen volgen hoe de burcht zich ontwikkelt. Ondertussen proberen medewerkers van ProRail de dassen te ontmoedigen hun schuilplaats te gebruiken. Zo worden struiken gesnoeid om de omgeving minder aantrekkelijk te maken.

Treinen mogen op het traject nog maar 40 kilometer per uur rijden om verzakkingen te voorkomen. Dat zorgt er voor dat goederentreinen de fly-over niet kunnen nemen en dus over het normale spoor moeten. Omdat er ondertussen bij Emmerich werkzaamheden zijn, is er meer goederenvervoer dat via Boxtel gaat. Daardoor rijdt er geen sprinter tussen Tilburg Universiteit en Eindhoven. De intercity blijft wel tussen de twee stations pendelen. De werkzaamheden in Emmerich zijn vrijdag klaar, maar de snelheidsbeperking blijft door de vondst van de burcht voorlopig intact.

ESCH

Eerder dit jaar werd ook een dassenburcht ontdekt bij Esch. Daardoor was er een week geen treinverkeer mogelijk op het traject tussen Boxtel en Vught. Ook elders in het land zorgden dassen voor problemen op het spoor, zoals in Berghem en Geffen. Gaas moest er voor zorgen dat de beschermde dieren niet meer terug zouden komen.

ProRail heeft landelijk veertig dassenburchten in beeld, maar daar zat deze in Liempde nog niet tussen.