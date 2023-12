Lezing door Teun Voeten bij VVD over drugscriminaliteit

di 5 dec., 09:14

De Boxtelse VVD-afdeling heeft (oorlogs)fotograaf Teun Voeten uitgenodigd voor de lezing War on drugs. De oud-Boxtelaar houdt zijn gratis toegankelijke voordracht donderdag 14 december in winebar Wine & More aan de Markt. Aanvang 19.30 uur.

Voeten is een geboren Boxtelaar. Op zijn reizen als (oorlogs)fotograaf heeft hij de ‘achterkant van de drugswereld’ gezien. Sindsdien schrijft hij er boeken over, geeft hij lezingen en verschijnt hij in de media.

Drugscriminaliteit wordt in Nederland te soft aangepakt, vindt Voeten. Hij stelt dat het gebruik van drugs politiek én maatschappelijk te gemakkelijk wordt gedoogd. Op zijn internationale reizen in Europa, Amerika en Azië zag hij de desastreuze gevolgen van het overvloedige aanbod van drugs in de maatschappij. De hardste klappen vallen volgens Voeten bij de groepen die het toch al zwaar hebben en die in de discussie over het (recreatief) gebruik van drugs te vaak over het hoofd worden gezien.

Aanmelden voor de lezing is niet noodzakelijk, maar wel prettig voor de organisatoren in verband het te verwachten aantal bezoekers. Dat kan via e-mail: contact@boxtel.vvd.nl.