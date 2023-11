Kinderen mogen minuut gratis boodschappen doen

do 30 nov., 13:55

Omdat de vernieuwde Jumbo Oosterhof een jaar geleden zijn deuren heropende, houdt de supermarkt komende dagen verschillende acties. Waaronder een minuut gratis de boodschappenwagen vullen... voor een of meerdere kinderen.

,,Zelfs voor volwassenen is het nu hard rennen om binnen een minuut de andere kant van de supermarkt te bereiken, en weer terug”, glimlacht supermarktmanager Oskar Martens. ,,Natuurlijk helpen we de jonge deelnemers een beetje door enkele displays wat dichter bij het startpunt in te richten, bijvoorbeeld met snoepgoed...”

Jumbo Oosterhof riep afgelopen weken de jeugd onder twaalf in Boxtel op om tot afgelopen zondag hun mooiste kleurplaat in te leveren. Inmiddels is er een selectie gemaakt. Zaterdag 2 december hollen een of meerdere winnaars (afhankelijk van de inzendingen) langs de schappen.

Jumbo-medewerkers Nicole van Asperen (links) en Sascha Zorgdrager ontvingen bij de servicebalie al tientallen kleurplaten. Foto: Pål Jansen.