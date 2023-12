Baasje hulphond hoeft niet met zakje in de weer

Hondenpoep op de stoep of op straat is ergerlijk. In Boxtel zijn baasjes, net als in diverse andere gemeenten, verplicht de uitwerpselen van Fikkie op te ruimen, behalve op aangewezen uitlaatplekken. Iemand met een geleidehond of sociale hulphond hoeft niet met een plastic zakje in de weer, blijkt uit aangepaste regels.