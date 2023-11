‘Buurtbewoners zien zelfs motoren op fietspad’

De bebording bij het Weikespad is weer eenduidig. Het ronde bord is vervangen door een rechthoekig, met een onderbord dat nog eens benadrukt dat brommers er niet mogen komen.

Een fietspad doorsnijdt onder meer de Schutsboom en De Doelen in de wijk Munsel en gaat over in het Weikespad richting Selissen. Brommers mogen er niet komen, maar in de praktijk rijden die er toch. De buurt ziet zelfs motoren en quads voorbij komen en trok bij de gemeente aan de bel. Er zijn al kleine aanpassingen gedaan.