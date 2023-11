Boxtelse oud-huisarts Peter van der Ven overleden

za 25 nov., 16:59

Oudere lezers van Brabants Centrum kennen ongetwijfeld de rubriek Dokter in huis nog. De medische columns verschenen jarenlang in de krant, en zijn bovendien in drie bundels uitgebracht. De Boxtelse oud-huisarts Peter van der Ven schreef ze. Hij overleed in de nacht van donderdag op vrijdag.

210 columns leverde Van der Ven voor Brabants Centrum. Tot na de eeuwwisseling schreef hij ze met pen, in een spreekwoordelijk doktershandschrift. Naar verluidt kon op de redactie alleen zijn zus Ineke Platel, die daar destijds werkte, dat lezen. Zij werkte dan ook menig aflevering van Dokter in huis uit.

In de rubriek kwamen tal van medische onderwerpen aan bod, meestal heel herkenbare voor de lezers. Kwalen waar ze zelf ook wel eens mee kampten. Van der Ven propageerde in zijn columns een gezonde levensstijl. Hij was zelf sportief en hield van schaatsen, wielrennen en hardlopen. Niet voor niets was hij lid van atletiekvereniging Marvel, waar hij als vertrouwenspersoon fungeerde.

BACH

Behalve van sport hield de medicus van klassieke muziek. Componisten als Mozart, Händel en Vivaldi konden hem bekoren, maar bovenal bewonderde hij Johann Sebastian Bach. In Brabants Centrum zei hij eens: ,,Als ik een artikel schrijf, luisterend naar de muziek van deze allergrootste componist, dan voelt het een beetje als het schrijven van een cantate.”

Van der Ven had met zijn vrouw Betty van 1978 tot 2006 een huisartsenpraktijk aan de Bosscheweg in Boxtel. Samen kregen ze twee zoons en de schare werd van lieverlee met vier kleinkinderen uitgebreid.

VRIJWILLIGERSWERK

Het paar deed veel vrijwilligerswerk, met name voor Roemenië. In eerste instantie voor de Boxtelse stichting Brabant-Bihor, die hulp biedt in het stadje Salonta en omgeving. Begin 2009 maakten ze de overstap naar Asociatia Caritas Catolica Oradea, een organisatie die in een groter gebied actief is. Nog lang nadat de oud-huisarts zijn praktijk had overgedragen aan Hans Leenders en Bob van Riel, bleef hij helpen bij de jaarlijkse griepvaccinaties.

Van der Ven opereerde volgens zijn zus het liefst buiten de schijnwerpers. Hij deed goed, zonder daarmee te koop te lopen. ,,Dat sierde hem.”

Peter van der Ven was al langere tijd ziek. Hij zou op 8 december 75 zijn geworden.