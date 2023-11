Recordbedrag lokale collecte Alzheimer Nederland

do 23 nov., 14:39

De collecte voor Alzheimer Nederland in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel die in de week van 6 november plaatsvond, heeft een recordbedrag opgeleverd: 13.414 euro. Er is ruim vijf mille ingezameld via QR-codes en achtduizend euro aan contanten. Het geld is onder meer bestemd voor medisch onderzoek.