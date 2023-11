De stembureau's gingen vanochtend om halfacht open. Ook in de brede school Wilgenbroek aan de Dr. De Brouwerlaan in Boxtel.

Stembureaus tot 21.00 uur open

35 minuten geleden

De stembureaus zijn een uur geleden geopend voor de verkiezingen van een nieuwe Tweede Kamer. Waar in sommige gemeenten vanavond alleen op lijstniveau de biljetten worden gesorteerd, telt Boxtel ook per kandidaat de stemmen.

In de brede school Wilgenbroek in Oost, de grootste woonwijk van Boxtel, is Mayke van den Hurk een opvallende verschijning. Met haar 21 jaar is zij relatief jong om in het ploegje dat hier het stembureau bemenst. ,,Mijn moeder werkt bij de gemeente. Zodoende werd ik in coronatijd ingeschakeld bij de verkiezingen. Ik vond het wel en zinvol om het nu weer te doen”, vertelt ze.

Mayke groeide op in Boxtel, maar woont en studeert religiewetenschappen in Nijmegen. Daar heeft ze haar vriend gemachtigd om te stemmen. ,,Ik was te laat met een stempas in Boxtel aan te vragen”, grinnikt ze. Op de vraag of ze nu colleges verzuimt, schudt Mayke het hoofd. ,,Ik heb vandaag een hoorcollege, maar dat wordt opgenomen dus kan ik het later terughoren.”

Pensionado Jan Brands is voorzitter van het stembureau in de Wilgenbroek. ,,Ik doe dit vaker. Nu is het fijn dat medewerkers van de gemeentelijke afdeling Openbare Ruimte alvast de stemhokjes en zo klaar hebben gezet. Dat scheelt alvast veel werk. Als de stembus om negen uur vanavond sluit, komt er nog een ploegje van een man of vijf om mee te helpen de stemmen te tellen. En ja hoor, hier worden alle stemmen tot op kandidaatniveau geteld. Dus dat wordt nachtwerk.”