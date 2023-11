Btw-naheffing en boete voor verhuur van Sint-Ursula

De Belastingdienst tikt de ambtelijke organisatie MijnGemeenteDichtbij (MGD) op de vingers. Het doorberekenen van btw bij het onderverhuren van kantoren in Sint-Ursula aan de Baroniestraat in Boxtel is onjuist uitgevoerd. Het gevolg? Een naheffing van 36.000 euro (inclusief boete en rente).