Internationale aandacht voor arbeidsmigranten

Marly van Leeuwen (links) aan het woord tijdens een protestactie op de Markt. Behalve de landelijke politiek houdt zich nu ook een Duitse omroep met de kwestie in buurtschap Vrilkhoven bezig.

Het lijkt even stil rond de huisvesting van arbeidsmigranten in de Liempdse buurtschap Vrilkhoven, maar dat is schijn. De kwestie krijgt veel media-aandacht, zelfs internationaal.