Cees Meijs was tot 2019 als bouwkundige verbonden aan de provincie Noord-Brabant en lanceert in mei zijn nieuwe boek ‘Steengoed’.

Cees Meijs doet boekje open over provinciehuis

vr 10 nov., 11:28

Bij zijn afscheid na 31 jaar als ambtenaar schreef Boxtelaar Cees Meijs een boek over het provinciehuis in Den Bosch. Afgelopen voorjaar volgde zijn tweede boek: Steengoed, over bouwstijlen. Meijs vertelt er zondag 19 november over in museum MuBo.

Meijs (70) werd na zijn pensionering in 2019 bestuurslid van MuBo. Voordien was hij als er bouwkundig projectleider belast met het onderhoud en verbouwingen van het markante provinciehuis langs de snelweg A2 in Den Bosch. Meijs tekende zijn kennis hierover op en deelt die tijdens de lezing. In he kantoorgebouw uit 1971 paste de bekende Rotterdamse architect Huig Maaskant de nieuwste technieken toe. Het dit jaar verschenen Steengoed bevat ontelbare weetjes over bouwstijlen en kenmerken van historische en eigentijdse panden, ook in Boxtel.

MuBo is gevestigd aan de Baroniestraat. De lezing start om 11.15 uur; een halfuur voor aanvang is de deur open. De entreeprijs bedraagt zes euro of de helft met een museumkaart. Aanmelden is nodig: info@muboboxtel.nl of 06-16 04 18 98.