Leergebied is opgericht door Carla Renders, midden onder, de drijvende kracht achter dit burgerinitiatief.

Leergebied zoekt deelnemers voor Gezond Boxtel

42 minuten geleden

Burgerinitiatief Leergebied start woensdag 6 december het project Gezond Boxtel. Het is de bedoeling inwoners met obesitas of diabetes type 2 bijeen te brengen die de wens hebben gezonder te leven.

Carla Renders, initiatiefnemer van Leergebied: ,,Deelnemers kunnen elkaar ondersteunen. Samen is een omslag beter vol te houden.”

Het aantal mensen met ernstig overgewicht in Nederland neemt toe en diabetes type 2 komt op steeds jongere leeftijd voor. De helft van alle volwassenen kampt met overgewicht, bijna 14 procent heeft obesitas. Deze aandoening kan net als diabetes type 2 samenhangen met levensstijl, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Vers en gevarieerd eten, voldoende bewegen en genoeg slapen zijn hoe dan ook goed voor een mens. Een gezonde leefwijze kan bijdragen aan vitaliteit en mogelijk de druk op de zorg verlichten.

Wie meedoet, bedenkt met anderen een aanpak of activiteit aan de hand van een stappenplan. Het project omvat zes gratis bijeenkomsten. Het blijft daarna uiteraard mogelijk om gezamenlijk verder op te trekken.

AANMELDEN

Aanmelden voor dit traject kan tot 20 november via de website www.leergebied.com, een e-mailtje naar carla.renders@richter.education of telefonisch tijdens kantooruren via 06-37 03 27 23.

Stichting Richter Education is de organisatie achter het project. Vorig jaar hield Leergebied zich bezig met de warmtetransitie. Toen dachten groepjes mensen na over duurzaamheid.