Alzheimer Café: gedragsverandering

47 minuten geleden

Kenmerkend voor vrijwel alle vormen van dementie is gedragsverandering. Patiënten voelen zich vaak ongeremd en dat kan tot heel ongemakkelijke situaties leiden, met name voor naasten. Tijdens het Alzheimer Café kunnen mensen hierover praten met Jacqueline Vermeeren, gezondheidszorgpsycholoog bij zorgorganisatie Vivent.

De bijeenkomst op maandag 13 november in woonzorgcentrum De Hooghe Clock aan de Klokkenlaan 85 in ’s-Hertogenbosch begint om 19.30 uur. Een halfuur eerder gaat de zaal open. Toegang is gratis; aanmelden is niet nodig.