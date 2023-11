Gezellig iets bijverdienen: bezorg Brabants Centrum!

Wij zoeken bezorgers! Iedereen tussen de 13 en 99 jaar die lekker in de buitenlucht een zakcentje wil verdienen, is welkom. Elke donderdagmiddag gaat er een groep fietsers met Brabants Centrum op pad. Met vrienden de brievenbussen langsgaan, alleen bezorgen of als (groot-)ouder met (klein-)kind een wijk op je nemen: het kan allemaal. Gemiddeld ben je anderhalf uur onderweg voor 6 tot 10 euro. Er is een welkomstbonus van 10 euro en ieder kwartaal kan een prestatiebonus van 10 tot 20 euro worden verdiend. Bovendien mogen ook de nieuwe bezorgers de nieuwjaarswens overhandigen aan de deuren van onze lezers.

Aanmelden via inge.vandeloo@brabantscentrum.nl.