De dwarsdeelschuur van Friso en Rinie Plantema in Esch is een mooi decor voor een garagesale met bijzondere spulletjes.

2.100 euro voor KiKa

29 minuten geleden

De opbrengst van de brocante- en rommelmarkt in de dwarsdeelschuur van Friso en Rinie Plantema in Esch, afgelopen maand, bracht 2.100 euro op voor het goede doel: KiKa.

Samen met de rommelmarkt van afgelopen voorjaar zamelde het koppel dit jaar in totaal 4.200 euro in: ,,We zijn erg blij dat er zoveel bezoekers zijn geweest, en ook dankbaar voor de donaties en de vele spullen die we kregen. Het was veel werk, maar weer geweldig om te doen!”, aldus het Essche echtpaar.