Vincentius Boxtel deelt weer kerstpakketten uit

zo 5 nov., 13:30

Voorheen konden gezinnen met een smalle beurs zich voor een kerstpakket aanmelden via een link op de website van de Vincentiusvereniging. Of ze gebruikten een inschrijfformulier dat bij de kringloopwinkel in de Stationsstraat verkrijgbaar was. Die werkwijze legde de bal bij de potentiële ontvangers van de pakketten. En die moesten maar net weten dat ze daarvoor in aanmerking kwamen.

Vincentius Boxtel geeft ook dit jaar kerstpakketten aan gezinnen die in financieel zwaar weer verkeren. De wijze van aanmelden verandert. Huishoudens in de gemeente Boxtel die het niet breed hebben, krijgen een brief in de bus.

In samenwerking met de gemeente Boxtel pakt de Vincentiusvereniging de zaken nu anders aan. Huishoudens die het niet breed hebben, ontvangen in de week van 13 november een brief in de bus over de actie. Daarin is een link opgenomen waarmee deze gezinnen zich van 13 tot 30 november online voor een kerstpakket kunnen opgeven. Zo komt de attentie wellicht bij nog meer mensen terecht die haar goed kunnen gebruiken.

Zaterdag 18 en 25 november bieden vrijwilligers in de kringloopwinkel desgewenst hulp bij het aanmelden. Degenen die dan komen, moeten wel de brief van de gemeente en hun paspoort of ID-kaart meenemen. Cliënten van de Voedselbank krijgen automatisch een kerstpakket, zij hoeven zich niet op te geven. De Vincentiusvereniging bezorgt de ruim vierhonderd kerstpakketten aan huis.