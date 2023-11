Restaurantactie Eet met je hart is weer gestart

do 2 nov., 13:00

Genieten van een heerlijk diner en bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid: dat is de essentie van de bekende restaurantcampagne Eet met je hart. Die is gisteren van start gegaan.

Stichting Met je Hart organiseert de actie die tot eind december duurt. De opzet is eenvoudig: in heel Nederland vragen circa vijfhonderd deelnemende restaurants en foodondernemers hun gasten om een vrijwillige bijdrage van één euro. Dit geld komt geheel ten goede aan het doorbreken van eenzaamheid onder ouderen. Stichting Met je Hart komt op voor kwetsbare senioren en organiseert onder andere gezellige samenkomsten voor deze mensen.

Ook in Boxtel doen verschillende horecagelegenheden mee: Di Piu, Beer & Beyond, Bij D’Ingens, Proef! Culinair, Lunch bij Trots, De Roze Lotus, Brasserie Cis, De Koekenbakker, Wine & More, ‘t Tweespan en Eetcafé De Kerk. Extra deelnemers zijn welkom en kunnen zich nog aanmelden via: femke@metjehart.nl..