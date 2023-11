Collectanten op pad voor Alzheimer Nederland

za 4 nov., 09:19

De jaarlijkse collecteweek van Alzheimer Nederland duurt van zondag 5 tot en met zaterdag 11 november. Ook in Boxtel, Liempde en Esch gaan collectanten met de bus rond.

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Een op de vijf mensen in Nederland krijgt ermee te maken, is bekend. De opbrengst van de collecte is bestemd voor onderzoek naar oplossingen voor dementie.

Doneren kan met contant geld, maar ook via een QR-code op de collectebus. Wie de collectant mist, maar toch geld wil geven, kan dat doen via bankrekeningnummer NL86 RABO 0375 2534 83 onder vermelding van Collecteweek 2023 of via de online collectebus van Alzheimer Nederland op www.onlinevooralzheimer.nl.