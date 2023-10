Tossy de Man was bij tal van initiatieven in Liempde betrokken.

Tossy de Man was sociaal, creatief en betrokken

vr 27 okt., 18:14

De Liempdse Kloostertuin is een pareltje in het dorp, bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd net zozeer. Het zijn maar twee van de vele projecten waar Tossy de Man bij betrokken was. In de lokale politiek liet ze haar sporen na, ze was jarenlang raadslid en later wethouder voor PvdA-GroenLinks, in Liempde en Boxtel. Ook als vrijwilliger was ze van grote betekenis voor Liempde. Tossy overleed woensdagavond op 74-jarige leeftijd.

Wie SPPiLL zegt, zegt Tossy de Man. Ze speelde als voorzitter van die organisatie een belangrijke rol bij de aankoop en restauratie van D’n Liempdsen Herd, een groot project waar velen eendrachtig de schouders onder gezet hebben. Ze vertelde er in februari, tijdens een editie van talkshow Praat! in het bezoekerscentrum enthousiast over. Over het binden van vrijwilligers, over waardering uiten zodat mensen zich gezien voelen.

Tossy zette haar bestuurlijke ervaring graag in voor Liempde en stak waar nodig de handen uit de mouwen. Bij de opening van cultuurhistorisch natuurgebied Rouwbommel in 2022 bijvoorbeeld, gaf ze met wethouder Désiré van Laarhoven een demonstratie hooien ten beste. Op de manier van vroeger, dus ouderwets met een gaffel.

Behalve sociaal en betrokken was Tossy ook creatief en kunstzinnig. Edelsmeden, daar hield ze van. Ze deed vorig jaar mee aan Liempds Kunstpad. Ze was niet alleen deelnemer, maar ook een van de organisatoren.

En de Kloostertuin mag niet onvermeld blijven. Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde (BOL), waar Tossy voorzitter van was, nam het initiatief voor het project, waar zich gaandeweg diverse partijen aan verbonden.

Een kartrekker was ze, een verbinder, een veelzijdige vrouw met oog voor anderen. Iemand die, samen met anderen, zaken voor elkaar kreeg. Wie door het dorp loopt, kan dat met eigen ogen zien.