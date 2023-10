Uitverkoop ‘winkeltje’ Marietje van Eijndhoven

wo 25 okt., 08:15

Wie graag tussen glaswerk, serviesgoed en andere, vooral wat kleinere gebruikte spullen snuffelt, kan zaterdag 28 oktober van 11.00 tot 15.00 uur en dinsdag 7 november van 13.00 tot 16.00 uur terecht in het ‘winkeltje’ van Marietje van Eijndhoven aan de Vinkenheuvel 10 in Esch. Daar is die dagen een grote uitverkoop.

De opbrengst van de verkoopdagen gaat volledig naar KWF Kankerbestrijding. Marietje van Eijndhoven (97) uit Esch zet zich al jaren in voor goede doelen. Haar leeftijd en gezondheidssituatie maken het niet langer mogelijk alle activiteiten nog voort te zetten. De schuur met tweedehands spulletjes mag dan ook leeg.

DOMINO-EFFECT

De uitverkoop regelt ze niet meer zelf, dat laat ze aan bevriende vrouwen uit het dorp over. Alles speelt zich af in de garage. Die is niet uitzonderlijk groot en staat vol met stellingen die van vloer tot plafond zijn gevuld. Wie er rondloopt, moet voorzichtig zijn. Een onbesuisde beweging kan een domino-effect teweegbrengen. Het is de bedoeling dat het schuurtje na 7 november leeg is. Marietje: ,,Hier in huis merk ik waarschijnlijk niet zoveel van de verkoop. Ik ben benieuwd of er veel belangstelling voor is, maar verwacht niet dat alle spulletjes ineens verkocht zullen zijn.”

Vroeger stond ze op markten voor goede doelen, diept de Essche uit haar herinnering op. Ze heeft oog voor haar medemens. Dat is haar met de paplepel ingegoten. ,,Ik zorg al zo ongeveer mijn hele leven voor anderen. Als twaalfjarig meisje moest ik van school om thuis het huishouden draaiende te houden. En ik ben lid geweest van het Rode Kruis. Daar heb ik mijn man leren kennen.”

,,Ik ben de oudste inwoonster van het dorp die hier geboren en getogen is”, vervolgt Marietje. Op de grond staan schoenendozen vol kaarten die ze gekregen heeft. ,,Allemaal voor de verkoop. Het zijn mooie, hoor.”