Driemanschap Kèk Liemt geeft lezing over watermolen

56 minuten geleden

In de Liempdse buurtschap Kasteren draaide tot 1936 een eeuwenoude watermolen. Ger van den Oetelaar, Johan Verspay en Giel van Giersbergen geven er dinsdag 31 oktober een lezing over.

De presentatie is in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg en begint om 19.30 uur. Erfgoedvereniging Kèk Liemt organiseert de gratis toegankelijke lezing.

Van den Oetelaar vertelt over de geschiedenis en de werking van de watermolen en over het bijbehorende landschap. Verspay gaat in op het archeologisch onderzoek naar sporen van de Slag bij Boxtel in 1794 rondom de plek waar vroeger de molen heeft gestaan. Van Giersbergen geeft een uiteenzetting over de ideeën die er zijn over het herstel van de watermolen.